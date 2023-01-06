ABD'den Çin'e gözdağı! Savaş gemisi USS Chung-Hoon Tayvan Boğazı'ndan geçti
ABD, Çin ile devam eden Tayvan gerginliğinde yeni adımlar atmaya devam ediyor. ABD Deniz Donanması'na ait USS Chung-Hoon isimli savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti. ABD'den yapılan açıklamada, "yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.
ABD Donanmasından yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Chung-Hoon'un, egemenlik ihtilafı içindeki Çin ile Tayvan'ı ayıran deniz yolundan geçişinin, "uluslararası hukuka uygun icra edilen rutin faaliyet olduğu" belirtildi.
Açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir. ABD silahlı kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve operasyon yapmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan'ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı da yaptığı açıklamada, gemiyi tespit ettiklerini, geçişini izlediklerini ve teyakkuzda olduklarını bildirdi.
ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan geminin geçişi, ABD'nin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti oldu.
ABD Donanmasının ilk Asya kökenli gemi komutanı Chung-Hoon'un adını taşıyan muhrip, Pearl Harbour'da konuşlu USS Nimitz uçak gemisinin harp filosunda yer alıyor.
Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.
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