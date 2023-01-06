ABD’den Çin’e gözdağı! Savaş gemisi USS Chung-Hoon Tayvan Boğazı’ndan geçti

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO), Tayvan'ın da yer aldığı doğu kıyısındaki bölgelerinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı da yaptığı açıklamada, gemiyi tespit ettiklerini, geçişini izlediklerini ve teyakkuzda olduklarını bildirdi.