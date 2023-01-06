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Son dakika: Avusturya'da Hava Kuvvetleri kışlasına saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Son dakika: Avusturya’da Hava Kuvvetleri kışlasına saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrindeki Hava Kuvvetleri kışlasına yapılan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Avusturya haber ajansı APA, saldırıda bir kişinin öldüğünü bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

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