James Dorsey A Haber’de ABD Çin gerginliğini değerlendirdi! Kontrolden çıkabilir

ASKERİ TEDBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan, Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.

Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda "normal hazırlık" seviyesinde olduğu ve henüz "acil duruma hazır olma" düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.