James Dorsey A Haber'de ABD Çin gerginliğini değerlendirdi! Kontrolden çıkabilir
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti öncesi çıkan gerilim A Haber canlı yayınında Politik Analist James Dorsey tarafından değerlendirildi. ABD ve Çin'in Tayvan'daki çip üretimi için karşı karşıya gelse de askeri temas istemediğini belirten Dorsey, "Gerginlik zirve noktasında ve kontrol dışına çıkma riski de var" dedi.
Politik Analist James Dorsey, Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerginliğini A Haber canlı yayınında yorumladı. Pelosi'nin Çin konusunda sivri dilli olduğunu belirten Dorsey, "Resmi bir ziyaret olmaması da gerginliği artırıyor" dedi.
"KIVILCIM ATEŞLENMİŞ GİBİ"
A Haber'de ABD ve Çin'in askeri olarak yüzleşmek istemediğini belirten Politik Analist James Dorsey, "Son durumda kıvılcım ateşlenmiş gibi. Pelosi Çin baskısına karşı ne yapacağını sorup soruştururken gerginlik yaratıcı ortam oluşturuyor. ABD ve Çin gerçek yüzleşme istemiyor" dedi.
"KONTROLDEN ÇIKMA RİSKİ VAR"
Politik Analist James Dorsey yaptığı açıklamada, "Gerginlik zirve noktasında. Bunda şüphe yok ve kontrol dışına çıkma riski de var. Lakin bunu daha önce de gördük. Çin askeri faaliyetleri Joe Biden'ın Japonya ziyaretinde de koşullanmıştı. Çin özellikle Tayvan hava sahasına gündelik bile giriyor diyebiliriz. Çinliler bu konuda açık kapı bırakmak istemiyor. Pelosi planlanmamış resmi bir ziyaret dışında geldiği için askeri varlık bulunduruyorlar. Trump döneminde de Tayvan ziyaretinde yaptığı askeri hazırlıkla aynı. Hem gerginlik olduğunu söyleyebiliriz hem de çok abartmamak gerektiğini belirtebiliriz." şeklinde konuştu.
"TAYVAN DAHA HASSAS BİR KONU"
Çin'in hava kuvvetleri ile Tayvan hava sahasını ihlal etmeye devam ettiğini belirten Dorsey, "Asya ziyareti yapacağını planlamıştı. Singapur ve Malezya gibi, Japonya ve Güney Kore gibi ABD'nin müttefiklerine gideceğini söylemişti. Tayvan ziyareti diğer ülkelere göre daha göze batan bir ziyaret. Pelosi, Çin konusunda daha sivri dilli birisi. Son 4 ayda özellikle ABD Kongresi ve parlamentodaki konuşmalarında bu konulara değinmişti." ifadelerine yer verdi.
Politik Analist James Dorsey şu açıklamalarda bulundu;
"Bu gerginlik uzun zamandır planlanmış ve düşünülmüş bir konu. Ukrayna-Rusya arasında yaşananlardan dolayı yeniden gündeme geldi. Ama Çin Tayvan konusunda çok sıkı. Tayvan stratejik olarak Çin ve ABD gibi birçok ülkenin kanadı altında. Yarı iletken madde ve işlemci üretiminde yüzde 80'lik paya sahip. Bunun sekteye uğraması herkesi ektiler. Tayvan yarı iletken madde retim fabrikaları dünyanın en büyük ve en ileri işlemci üreten firmalarına sahip. Çin ve ABD bu fabrikaya bel bağladı. Kullandığımız çoğu telefon, telefizyon, araba hepsi çip kullanır. Bunlar da Tayvan'da üretilen çipler."
PELOSİ TAYVAN'A GİDECEK Mİ? UÇAK OKYANUS ÜZERİNDE SEYREDİYOR
ABD ve Çin arasında "Tayvan" gerilimi büyüyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti öncesi Çin'de "Askeri karşılık" söylemleri de giderek artıyor.
Öte yandan Pelosi'nin okyanus üzerindeki seyreden uçağını zaman zaman 300 bin kişinin izlediği belirtiliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei Pekin'den değerlendirdi.
TAYVAN BASININDAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA
Tayvan gazetesi China Times'ın haberinde, Pelosi'nin bugün yerel saatle 22.30'da (TSİ 17.30) Taipei'ye geleceği ve geceyi Ada'da geçireceği ileri sürüldü.
SAAT VERDİLER
Haberde, Pelosi'nin yarın sabah Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşeceği, ardından saat 10.00'da (TSİ 05.00) Ada'dan ayrılacağını savundu.
TAYVAN LİSTEDE YER ALMAMIŞTI
Pelosi'nin merakla beklenen Asya gezisinin bugün Singapur'da başlamasının öncesinde dün Pelosi'nin ofisinden yapılan açıklamada gezi programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan'ın ismi geçmemişti.
OTURUP İZLEMEYECEĞİZ
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine şiddetle karşı çıktığı yinelenmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian konuyla ilgili değerlendirmesinde, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için sert tedbirler alacağını ve Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretini ''oturup izlemeyeceğini'' kaydederek, "Her tür ihtimale karşı tamamen hazırlıklıyız." demişti.
ASKERİ TEDBİRLER ARTIRILDI
Öte yandan, Tayvan'a en yakın noktalardan biri olan Fuzhou eyaletinde askeri tatbikatlar yapmaya başlayan Çin ordusuna yanıt olarak Tayvan tarafı da Çin'den gelebilecek ani bir saldırıya karşı bugün itibarıyla askeri güvenlik önlemlerini arttırdı.
Tayvan'ın iki kademeli askeri alarm sistemi dahilinde savaşa hazırlık durumunun şu anda "normal hazırlık" seviyesinde olduğu ve henüz "acil duruma hazır olma" düzeyine yükseltilmediği öğrenildi.
TAYVAN POLİSİ, PELOSİ'Yİ KORUMAYA HAZIRLANIYOR
Tayvan basınının iddialarının ardından Tayvan polisi ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Pelosi'nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi. Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.
TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLDİ
Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi'nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.
Pelosi'nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.
Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak kabul eden Çin yönetimi, 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın kontrolünü ele geçirmeyi isterken, bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor. Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından ''egemenlik ihlali'' olarak değerlendiriyor.
Uçuş izleme web sitesi Flightradar24 ve Reuters tanıklarına göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi Malezya'ya uçuran bir ABD hava kuvvetleri jeti başkent Kuala Lumpur'dan ayrıldı.
Reuters, Pelosi veya heyetinin uçakta olup olmadığının tespit edilmediğini bildirse de Uçuş izleme web sitesi Flightradar24'te 300 bine yakın kişi bu uçağı takip ediyor.
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