Corona virüs nedeniyle sağlık sistemi çöken Avrupalılar Türk vatandaşı olmak için sıraya girdi
Koronavirüs salgını sürecinde sağlık sistemi çöken Avrupalılar, Türkiye'ye vatandaşlık başvurusu yapıyor. İstanbul'da yaşayan Fransız Lamia Brigui, “Fransa'da devlet testten geçemedi, Türkiye başarılı oldu” dedi.
Koronavirüs salgını başlamadan çok önce sağlık altyapısını geliştiren, şehir hastaneleriyle kapasitesini artıran, hastalık daha gelmeden milyonlarca kutu ilacı depolayan, bu nedenle salgını daha az hasarla atlatan Türkiye, Avrupalılar'ın ilgisini çekti. Batılılar Türk vatandaşı olmak için sıraya girdi. İstanbul'da yaşayan Fransız Lamia Brigui de pandemi süreciyle birlikte vatandaşlık başvurusunu hızlandıranlardan… Paris'te yaşayan arkadaşlarının ülkelerinin sağlıkta bu kadar zayıf olmasına, insanların hastane koridorlarında can vermelerine inanamadığını anlatıyor. Brigui, "Fransa'da devlet testten geçemedi ama Türkiye başarılı oldu" diyor.
Fransa'da maskenin lüks olduğunu, zincir market işleten arkadaşının elemanlarına bile verecek maske bulamadığının yakındığını anlatan Brigui, şöyle konuşuyor: "Pandemi sürecinde Fransa'da maske bulmak lüks haline geldi. Eczaneden satın alamıyorsun çünkü yok. Olanlar da sağlık personeline yetmiyor. Herkes sağlığından endişe etti."
FRANSIZLAR HAYRAN KALDI
Fransa'da Türkiye'nin güvenli bölge olduğuna dair geniş bir anlayışın olduğunu söyleyen Brigui, Fransız dostlarının Türkiye'nin virüsle mücadelesi, toprakları dışında hiçbir Türk'ü bırakmamasını hayranlıkla anlattıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin en güvenli bölge olduğunu düşünen Fransız sayısı arttı" diyor.
TÜRKİYE AVRUPA'DAN İYİ DURUMDA
Türk vatandaşlığına kabul edilen, Paris'in güneyindeki Thiais'in eski Belediye Başkan Yardımcısı Cezayir asıllı Fransız Mourad Ghazli de, "Türkiye 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmasını istedi ve onlara erzaklarını dahi getiriyorlar. Fransa'da yaşlılar bakım evlerine konuldu. Binlercesi vefat etti. Türkiye'de yardımseverlik ve hükümetin de çabası var. Fransa dünyanın 6'ncı büyük ülkesi olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Fransa'da ilaç bulunamıyor. Türkiye Avrupa'dan iyi. Kovid-19 hastalığını tespit etmek için çok yoğun testler uyguluyor. Bütün hastaları barındıracak kapasitede hastaneye sahip" dedi.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yüzüne tükürülen tren istasyonu çalışanı corona virüsten öldü
- İspanya'da koronavirüs son durum?
- Tüm dünya şokta! Çin başa döndü
- ABD ile Rusya arasında yeni kriz!
- Çin'de ikinci dalga paniği!
- AP milletvekilinden Türkiye'ye övgü
- Avrupa ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler
- Gerçekler ortaya çıktı! Çin DSÖ'yü böyle tehdit etmiş
- Bangladeş'te korkutan artış!
- CIA’den Çin'e yeni koronavirüs suçlaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet: Zekat ve fitre ne zaman, kimlere verilir? Zekat hesaplama nasıl yapılır? 2020 Fitre miktarı kaç TL?
- Son dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte beklenen o tarih...
- Spor salonları ne zaman açılıyor? Fitness ve pilates salonları normalleşme planında hangi tarihte açılacak?
- MEB: Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk son dakika açıklaması! 24 Ağustos'ta okullar açılacak mı?
- Liste güncellendi! 13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Mayıs ayı evde bakım parası ne kadar?
- Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi! 13 Mayıs son depremler
- Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?
- Çocuklar için dışarı çıkma saatleri kaç? 0-14 yaş 15-20 yaş arası saat kaçta sokağa çıkacak? | SON DAKİKA
- Sigara zammı son dakika! 2020 yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 13 Mayıs güncel sigara fiyatları
- 13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta teknoloji, züccaciye, bebek ürünleri dikkat çekiyor
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?