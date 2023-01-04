05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek

Macron duyurdu! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
ABONE OL
Macron duyurdu! Fransa Ukrayna’ya tank gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya "AMX-10RC" model hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane "AMX-10RC" model hafif tank göndereceğini açıklamadı.

89 Rus askeri nasıl öldü? Resmi açıklama geldi 89 RUS ASKERİ NASIL ÖLDÜ? RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
89 Rus askeri nasıl öldü? Resmi açıklama geldi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA