ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi bitmiyor! 6.turda da koltuk boş kaldı! 133 turluk rekor gelir mi?

BAŞKAN SEÇİLENE KADAR OYLAMALAR DEVAM EDECEK

Eski ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisinde 5 kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEKİ EN UZUN SEÇİM YARIŞI 2 AY SÜRMÜŞTÜ

ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.