Avrupa'nın orta yerinde LGBT krizi! Polonya Adalet Bakanı sapkın akıma sert tepki gösterdi: Kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, LGBT'ye ateş püskürdü. ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirten Ziobro, LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini söyledi. Ziobro, sözlerini "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir" şeklinde sürdürdü.
Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." dedi.
Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisini (PİS) hedef aldı.
LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti.
İNGİLİZ SANATÇI KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.
Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.
TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023-2024 Özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Özel okul fiyatları açıklandı mı, belli oldu mu? İşte yeni ücretler...
- Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 500, 700, 900, 1.000.000, 1.100.000 TL geri ödeme tablosu! Aylık taksit hesaplama! TOKİ konut kredisi faizleri
- Detaylar az önce belli oldu! Orta gelirliye konut kampanyası kredi şartları nedir? TOKİ orta gelirliye konut kredi faizleri, taksitleri nasıl olacak?
- Memura %25 zam müjdesi! 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...
- SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?
- Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!
- ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
- Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?
- 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
- 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!