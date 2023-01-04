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Avrupa'nın orta yerinde LGBT krizi! Polonya Adalet Bakanı sapkın akıma sert tepki gösterdi: Kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Avrupa’nın orta yerinde LGBT krizi! Polonya Adalet Bakanı sapkın akıma sert tepki gösterdi: Kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, LGBT'ye ateş püskürdü. ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirten Ziobro, LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini söyledi. Ziobro, sözlerini "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir" şeklinde sürdürdü.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, ABD'li hip-hop grubu Black Eyed Peas'in, ülkesindeki yılbaşı konserinde LGBT'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu belirterek "Bu konuda Başbakan Mateusz Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisini (PİS) hedef aldı.

LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Morawiecki, dün yaptığı açıklamada, sanatsal tanıtımlara karşı çıkmadıklarını ve sanatçıları sansürlemeyeceklerini ifade etmişti.

İNGİLİZ SANATÇI KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, geçen hafta LGBT'yi destekleyen bir mesajla Polonya'da karşıt görüşlerin hakim olduğunu öne sürerek yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.

Bunun hemen ardından, TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.

TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.

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