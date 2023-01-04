Avrupa’nın orta yerinde LGBT krizi! Polonya Adalet Bakanı sapkın akıma sert tepki gösterdi: Kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak

Ziobro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyon ortağı Hukuk ve Adalet Partisini (PİS) hedef aldı.

LGBT'nin "şiddet" anlamına geldiğini ifade eden Ziobro, "Kiliseleri yıkmak, kutsallara tükürmek, çocukları yozlaştırmak... LGBT, hoşgörüsüzlük ve saldırganlığın simgesidir. Verilen destek kabul edilemez. Bu konuda Başbakan Morawiecki ile farklı düşünüyoruz. LGBT'nin televizyondaki 'sanatsal tanıtımlarını' asla kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.