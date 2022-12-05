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Vladimir Putin LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Vladimir Putin LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine yol açabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan kanuna onay verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasa sayesinde ülkede LGBT propagandası yasaklandı.

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Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

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