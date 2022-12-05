Vladimir Putin LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine yol açabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan kanuna onay verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yasa sayesinde ülkede LGBT propagandası yasaklandı.
HİÇ BİRİNE GEÇİT YOK
Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.
Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.
Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.
CEZALAR 10 MİLYON RUBLEYE KADAR ÇIKIYOR
LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
- FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?
- Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
- Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!
- Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?
- EYT'de yaş sınırı var mı? 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaş emeklilik formülü! Emeklilik yaşı düştü mü? Son viraja girildi
- POMEM ÜCRET YATIRMA | 29. POMEM ödemesi nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
- Galatasaray'ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı
- Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…
- HER AN AÇIKLANABİLİR! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs ve kredi sonuçları ayın kaçında belli olacak?