Volodimir Zelenskiy: Yılın ilk gününde Rusya’ya ait 45 İHA imha ettik

"BAĞIMSIZLIĞIMIZI ELİMİZDEN ALAMAYACAKLAR"



Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz." dedi.



