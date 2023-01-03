Ukrayna: Savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi

Geçen yıl haziranda yapılan hesaplamalara göre savaş nedeniyle Ukrayna altyapısının 350 milyar dolar hasar gördüğünü aktaran Şmıgal, "Altyapımıza yapılan son saldırılar dikkate alındığında bugün bu miktar 700 milyar doları aşıyor." dedi.