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ABD'den Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskını hakkında açıklama: Gerilimin artmasından endişeliyiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
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ABD’den Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskını hakkında açıklama: Gerilimin artmasından endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı. Beyaz Saray, ise "Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın Mescid-i Aksa baskınından kaygı duyduklarını ve bunun gerilimi tırmandırmasından endişelendiklerini açıkladı.

Bir diğer açıklama ise Beyaz Saray'dan geldi.

Açıklamada "Kudüs'teki kutsal mekanlarla ilgili mevcut statükoyu tehlikeye atan herhangi bir tek taraflı eylem kabul edilemez." denildi.

BEN-GVİR, MESCİD-İ AKSA'YA BASKINI    

1 Ocak 2023'te İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemitşi.

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

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