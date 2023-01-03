Putin imzaladı: Ukrayna’da ölen Rus askerlerinin ailelerine verilecek para netleşti

BİR DEFAYA MAHSUS YAKLAŞIK 71 BİN 500 DOLAR ÖDENECEK

Karara göre, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında hayatını kaybeden askerlerin, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafız mensuplarının ailelerine, bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.