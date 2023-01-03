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Viyana'da camide korkutan yangın! Soruşturma başlatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Viyana’da camide korkutan yangın! Soruşturma başlatıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Fatih Camisi'nin kapısında çıkan yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, caminin hedef alınıp alınmadığı konusunda henüz bilgi edinilmediği ifade edildi.

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