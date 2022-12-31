31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin'den yeni kararname: Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin

Putin'den yeni kararname: Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
ABONE OL
Putin’den yeni kararname: Batılı ülkelerin gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödemelerine izin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rusya'ya gaz borçlarını yabancı para birimleriyle ödeme yapabilmelerine izin veren bir kararname imzaladı. Buna göre tedarikçilerin Rusya'ya başvurusu üzerine yetkili banka üzerinden özel bir hesap açılacak ve sözleşmede belirtilen döviz cinsi üzerinden tedarikçiler Rusya'ya ödemelerini dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödeyebilecek.

Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmalarına yönelik kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir kararname imzalayarak "dost olmayan" Batılı ülkelerin Rusya'ya gaz borcu ödemelerini yabancı para birimleriyle yapabilmelerine olanak sağlayan yeni bir kararname imzaladı.

PUTIN'DEN YABANCI PARAYA YEŞİL IŞIK

Kremlin Sarayı'nın resmi sitesinde yayınlanan yeni kararnameye göre tedarikçilerin Rusya'ya başvurusu üzerine yetkili banka üzerinden özel bir hesap açılacak ve sözleşmede belirtilen döviz cinsi üzerinden tedarikçiler Rusya'ya ödemelerini dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödeyebilecek.

Kararnamedeki başka bir detaya göre ise "dost olmayan" olarak nitelendiren ülkelerin gaz borcu ödemelerini dolar veya euro olarak yapması Rus gazının tekrar bu ülkelere sevkiyatının başlaması anlamına gelmeyecek.

En küçük hatada İsrail’i yok ederiz "EN KÜÇÜK HATADA İSRAİL'İ YOK EDERİZ"

PUTIN'IN İLK KARARI NEYDİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine batılı ülkelerin Rusya'ya başlattığı ekonomik ambargoların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin Rus gazı ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapması yönünde kararname imzalamıştı.

Bu karara uymayan Hollanda, Polonya ve Bulgaristan gibi ülkelere gaz sevkiyatı durdurulmuş, batılı petrol şirketlerine de sevkiyatlar engellenmişti.

Putin’den Avrupa’ya neşteri vurdu! Flaş petrol kararı PUTİN'DEN AVRUPA'YA NEŞTERİ VURDU! FLAŞ PETROL KARARI
Putin’den Avrupa’ya neşteri vurdu! Flaş petrol kararı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA