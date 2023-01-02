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Dünya ekonomilerine IMF'den 2023 için kritik uyarı: Çok daha zorlu olacak AB ülkelerinin yarısı resesyona girecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Dünya ekonomilerine IMF’den 2023 için kritik uyarı: Çok daha zorlu olacak AB ülkelerinin yarısı resesyona girecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva dünya ekonomisiyle ilgili 2023 özelinde dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağını söylerken, AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceğini belirtti. İşte detaylar...

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu. Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DAHA ZORLU BİR YIL OLACAK

IMF'nin 2023'te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru üzerine Georgieva, "Dünya ekonomisinin büyük kısmı için bu, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl olacak." yanıtını verdi.

3 EKONOMİ DE YAVAŞLADI

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN FAİZLER YÜKSEK KALABİLİR

ABD'nin en dayanıklısı olduğuna işaret eden Georgieva, ülkede iş gücü piyasasının oldukça güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyondan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankasını (Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

"AB'NİN YARISI RESESYONA GİRECEK"

Georgieva, AB'nin ise Ukrayna'daki savaştan çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek bu yıl AB ülkelerinin yarısının resesyona gireceği öngörüsünü paylaştı.

Bu yılın Çin ekonomisi için de zor olacağını kaydeden Georgieva, "Çin bu yıl daha da yavaşlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların değer kazanması nedeniyle tablonun daha da "vahim" olduğunu aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, "Dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Georgieva, kısa vadede Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti.

RESESYON OLURSA NE OLUR?

Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifadedir. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.

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