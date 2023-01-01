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Son dakika: ABD California’da şiddetli deprem | 2023 son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Son dakika: ABD California’da şiddetli deprem | 2023 son depremler

ABD’nin California eyaletinde TSİ ile 21.35'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yaklaşık 30 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ABD'nin California eyaletinde yer alan Rio Dell bölgesinin 15 kilometre güneydoğusunda TSİ ile 21.35'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

USGS, depremin yaklaşık 30 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

AFAD 2023 SON DEPREMLER

01-01-2023 21:57:5738.39339.1677ML0.9Sivrice (Elazığ)

01-01-2023 21:52:5537.13428.647ML1.1Ula (Muğla)

01-01-2023 21:50:3837.55635.0517ML1.1Pozantı (Adana)

01-01-2023 21:48:3237.01935.8746.98ML2.1Ceyhan (Adana)

01-01-2023 21:10:0739.94441.0987ML1.0Aziziye (Erzurum)

01-01-2023 21:07:0638.27638.7997ML1.5Pütürge (Malatya)

01-01-2023 21:03:5339.6741.3897ML1.3Tekman (Erzurum)

01-01-2023 20:59:0038.33627.1586.8ML1.8Gaziemir (İzmir)

01-01-2023 19:53:2039.31242.0929.43ML1.4Karaçoban (Erzurum)

01-01-2023 19:40:1237.02335.9257ML1.9Ceyhan (Adana

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