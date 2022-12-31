Dünya yeni yıla "merhaba" diyor! Yeni Zelanda 2023 yılına giriş yapan ilk ülke oldu

Kentteki ünlü Opera Binası'nda ise 2023'e üç saat kala havai fişek gösterisi başladı. AFP haber ajansı, Opera Binası ile Sydney Limanı Köprüsü'ndeki gösteriyi izlemeye gelenlerin fotoğraflarını servis etti.

Doğudan batıya doğru her ülkede saat başlarında benzer kutlamaların yapılması beklenirken sırasıyla Japonya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkeler de saatler içinde 2023'e merhaba diyecek.