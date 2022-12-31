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Dünya yeni yıla "merhaba" diyor! Yeni Zelanda 2023 yılına giriş yapan ilk ülke oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Dünya yeni yıla merhaba diyor! Yeni Zelanda 2023 yılına giriş yapan ilk ülke oldu

2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk “merhaba” diyen ülkede yapılan kutlamalarda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

Dünya ülkeleri 2023'ü karşılamaya başladı. Okyanusya'nın ucunda bulunan, takvimlerin en erken değiştiği ülke unvanına sahip Yeni Zelanda, yeni yıla giren ilk ülke oldu.

Kiribati ve Samoa Adaları'nın ardından 2023'e giren Yeni Zelanda'da havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya'nın Sydney kentinde ise takvimler değişmeden üç saat önce gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı.

Kentteki ünlü Opera Binası'nda ise 2023'e üç saat kala havai fişek gösterisi başladı. AFP haber ajansı, Opera Binası ile Sydney Limanı Köprüsü'ndeki gösteriyi izlemeye gelenlerin fotoğraflarını servis etti.

Doğudan batıya doğru her ülkede saat başlarında benzer kutlamaların yapılması beklenirken sırasıyla Japonya, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkeler de saatler içinde 2023'e merhaba diyecek.

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