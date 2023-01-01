Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Havada imha edilen füzenin parçaları, park halinde duran bir arabaya düştüğü ifade edildi. Öte taraftan Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda "Başkentte patlama sesleri duyuluyor. Hava savunması çalışıyor." ifadelerini kullandı.
FÜZE PARÇALARI ARABAYA DÜŞTÜ
Kiev'in Holosiyiv ve Shevchenkiv semtlerinde patlamaların meydana geldiğini kaydeden Kliçko, havada imha edilen bir füzenin parçalarının Shevchenkiv semtinde park halinde duran bir arabaya düştüğünü aktardı.
Kliçko, olay sonucu kimsenin yaralanmadığını aktardı.
BİR ÖNCEKİ SALDIRIDA 1 ÖLÜ, 20 YARALI VARDI
Rus ordusunun dün Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi ölmüş, 20 sivil de yaralanmıştı.
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