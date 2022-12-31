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Protokol imzalandı! Kardeş ülke Azerbaycan havasına Türkiye’den 'ÇARE'

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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Protokol imzalandı! Kardeş ülke Azerbaycan havasına Türkiye’den ’ÇARE’

Yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli çok amaçlı radar sistemi ÇARE'nin kardeş ülke Azerbaycan'da kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

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