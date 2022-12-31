ABD’de dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğu herkesin gözü önünde tren raylarına attı
ABD'de annesi ile tren bekleyen 3 yaşındaki bir kız çocuğunu tren raylarına iten kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın görüntüleri bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte dehşete düşüren o anlar...
KÜÇÜK ÇOCUĞU RAYLARA İTTİ
Acımasız saldırı gerçekleştiğinde yürümeye yeni başlayan henüz 3 yaşındaki kız çocuğu platformunda annesinin yanında duruyordu.
Anne-kız trenin gelmesini beklerken arkalarında oturan bir kadın aniden ayağa kalktı ve küçük çocuğu öne itti. Beyaz uyarı çizgisinin hemen kenarında duran kız önce yere düştü daha sonra baş aşağı platformdan raylara düştü.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
32 yaşında olduğu ve adının Brianna Lace Workman olduğu öğenilen yabancı soğukkanlı bir şekilde geri çekilip yerine otururken istasyon bir anda buz kesti. Kısa süren bir şok sonrası insanlar hemen küçük kızı raylardan kurtarmak için harekete geçtiler.
Kamera görüntülerinde küçük kızın düştükten sonra kafasını raylara çarpsa da ani bir hareketle ayağa kalktığı ve kendini kurtarmaya gelen insanlara yöneldiği görülüyor.
SAKİNCE İZLEDİ
Görgü tanıkları küçük çocuğu güvenli bir şekilde yukarı çekerken onu raylara iten kadının sakince olan biteni izlemesi gözlerden kaçmadı.
Olay sonrası küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Şiddetli baş ağırısı çeken ve kafasında yara izleriş olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt, yaptığı açıklamada saldırganın tutuklandığını açıkladı. Kadın birinci derece darp teşebbüsü, toplu ulaşıma müdahale, ikinci derece düzensiz hareket ve başka birini pervasızca tehlikeye atma suçlarından yargılanıyor.
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