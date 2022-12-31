ABD’de dehşete düşüren olay! 3 yaşındaki çocuğu herkesin gözü önünde tren raylarına attı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

32 yaşında olduğu ve adının Brianna Lace Workman olduğu öğenilen yabancı soğukkanlı bir şekilde geri çekilip yerine otururken istasyon bir anda buz kesti. Kısa süren bir şok sonrası insanlar hemen küçük kızı raylardan kurtarmak için harekete geçtiler.

Kamera görüntülerinde küçük kızın düştükten sonra kafasını raylara çarpsa da ani bir hareketle ayağa kalktığı ve kendini kurtarmaya gelen insanlara yöneldiği görülüyor.