İngiltere'den Çin'e 'test' zorunluluğu: Yolculardan negatif sonuç istenecek
İngiltere, Çin'de artan vaka sayıları nedeniyle bu ülkeden gelen yolculardan negatif koronavirüs test sonucu isteneceğini duyurdu. Daha önce ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkeler de Çin'den gelen yolcular için koronavirüs testini zorunlu kılmıştı.
ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere de Çin'den gelen kişilere Kovid-19 (koronavirüs) testi zorunluluğu getirdi.
İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce Kovid-19 testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın "ihtiyati ve geçici" olduğu vurgulanarak, "Durum inceleme altında ve İngiltere, sonraki adımlarda Çin'le birlikte çalışıyor. Bilgi paylaşımında iyileşme ve daha fazla şeffaflık olursa, geçici önlemler gözden geçirilecek." ifadesi kullanıldı.
BİRÇOK ÜLKE NEGATİF TEST İBRAZINI ZORUNLU KILIYOR
Avrupa Birliği (AB) ise Çin'den gelen yolcular için henüz kuralları katılaştırma konusunda karar vermedi.
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ABD, İspanya, Japonya, Malezya, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve İtalya gibi ülkeler, Çin'den seyahat edecek yolculara ilave tedbirler getirmiş, birçoğu negatif test ibrazını zorunlu kılmıştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 26 Aralık'ta Kovid-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurmuştu.
Yeni uygulamayla yurt dışından gelen yolcuların, seyahat öncesi Çin'in büyükelçilik ve konsolosluklarından sağlık kodu almak zorunda olmayacağı, varışlarında pozitif olsalar dahi merkezi karantinada tutulmayacakları bildirilmişti.
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