İngiltere’den Çin’e ’test’ zorunluluğu: Yolculardan negatif sonuç istenecek

ABD, İtalya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerin ardından İngiltere de Çin'den gelen kişilere Kovid-19 (koronavirüs) testi zorunluluğu getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere Çin'den ülkeye gelecek yolcuların seyahatten 2 gün önce Kovid-19 testi yaptırması ve negatif test sonucunu ibraz etmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın "ihtiyati ve geçici" olduğu vurgulanarak, "Durum inceleme altında ve İngiltere, sonraki adımlarda Çin'le birlikte çalışıyor. Bilgi paylaşımında iyileşme ve daha fazla şeffaflık olursa, geçici önlemler gözden geçirilecek." ifadesi kullanıldı.