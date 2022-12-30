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İngiltere'nin 11 Eylül saldırısı sonrasında yaşananlarla bağlantısı var mı? Gizli belgeler deşifre oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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İngiltere’nin 11 Eylül saldırısı sonrasında yaşananlarla bağlantısı var mı? Gizli belgeler deşifre oldu

Dünyanın unutmayacağı terör saldırılarından bir ABD'deki İkiz Kuleleri'n vurulmasıyla gerçekleşmişti. 11 Eylül 2001'de gerçekleşen saldırı hakkında ortaya çıkan gizli belgeler gündem oldu. İngiltere'deki gizli arşivlerinde bulunan belgeler, El-Kaide'nin üstlendiği saldırıda binlerce kişinin kurtarılabileceği iddialarını güçlendirdi.

Dünya tarihinin en büyük terör saldırılarından biri olan 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısına ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. İngiltere'nin gizli arşivlerinde bulunan belgeler, terör örgütü El-Kaide tarafından gerçekleştirilen saldırıda binlerce kişinin ölmesine engel olunabileceği iddialarını güçlendirdi.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni belgeler, dünyanın gündemine oturdu. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleler büyük bir terör saldırısının hedefi olmuştu.

Terör örgütü El-Kaide tarafından gerçekleştirilen saldırıda İkiz Kuleler yerle bir olmuş, 3 bine yakın kişi olay anında hayatını kaybetmişti. Saldırıdan ABD hükümetinin haberi olduğu, El-Kaide lideri Usame Bin Ladin ile iş birliği yapıldığına ilişkin iddialar uzun yıllardır dile getirilirken olaylarla ilgili yeni bir belge ifşa oldu.

İngiliz gizli arşivlerinden çıkan belgelerde, İngiltere'nin terör saldırısından aylar önce ABD'yi uyardığı anlaşıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı uyardığı öğrenildi. Buna göre saldırıdan 9 ay önce, 13 Aralık 2000 tarihli bir mektupta, İngiltere'nin terör örgütü lideri Usame Bin Ladin'i "indirmek" için ABD'ye destek teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Buna göre 11 Eylül saldırısından yaklaşık 1 sene önce, El-Kaide terör örgütü, Yemen'in güneyindeki Aden kenti limanında demirlemiş USS Cole isimli ABD savaş gemisini hedef almıştı. Patlayıcı yüklü bir teknenin USS Cole'a çarptırılmasıyla gerçekleştirilen saldırı sonucunda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Belgelere göre saldırıdan birkaç ay sonra dönemin ABD Başkanı Clinton ile görüşme gerçekleştiren Blair ise, ABD'ye yardım teklifinde bulunması yönünde tavsiye almış.

Belgelerde, Blair'in özel sekreteri John Sawer'ın, Blair'in Clinton görüşmesinde İngiltere'nin yardıma hazır olduğunu söylemiş olduğu detayı dikkat çekiyor.

ABD gemisinin saldırısının "intikamının alınması" gerektiğini belirten İngiltere'ye, henüz saldırısının El Kaide tarafından yapıldığının kesin olmadığı söylenmiş. Sawer, Blair'e yazdığı mektupta "Amerikalılar direkt kanıt olmadan Usame Bin Ladin'e yönelik bir eyleme geçmeyeceklerdir. Siz yine de Clinton ile yapacağınız görüşmede Ocak ayının ilk haftasında Körfez Bölgesinde olacağımızı ve o tarihlerde olası bir hava saldırısı gerçekleştirmemeleri yönünde uyarıda bulunun. Zamanlama çok önemli. Bu tarihler dışında Bin Ladin'i alaşağı etmek için kendileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bilmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmış.

Blair'in Clinton ile yaptığı görüşme sonrası ise El-Kaide'ye karşı hiçbir eyleme geçilmediğini anlaşıldı. Ocak ayında ABD'nin yeni başkanının George W. Bush olmasıyla da Bin Ladin'e karşı hiçbir girişimde bulunulmaması, ABD'nin saldırıya bilerek müdahale etmediği iddialarını kuvvetlendirmiş oldu.

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