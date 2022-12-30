İngiltere’nin 11 Eylül saldırısı sonrasında yaşananlarla bağlantısı var mı? Gizli belgeler deşifre oldu

ABD gemisinin saldırısının "intikamının alınması" gerektiğini belirten İngiltere'ye, henüz saldırısının El Kaide tarafından yapıldığının kesin olmadığı söylenmiş. Sawer, Blair'e yazdığı mektupta "Amerikalılar direkt kanıt olmadan Usame Bin Ladin'e yönelik bir eyleme geçmeyeceklerdir. Siz yine de Clinton ile yapacağınız görüşmede Ocak ayının ilk haftasında Körfez Bölgesinde olacağımızı ve o tarihlerde olası bir hava saldırısı gerçekleştirmemeleri yönünde uyarıda bulunun. Zamanlama çok önemli. Bu tarihler dışında Bin Ladin'i alaşağı etmek için kendileriyle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu bilmelerinde fayda var" ifadelerini kullanmış.