11 Eylül saldırılarının üstünden 20 yıl geçti! Dünya bu komplo teorilerini konuşuyor
Dünyayı sarsan ABD'de 1 Eylül 2001 tarihinde İkiz kulelere düzenlenen saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Dünyada en fazla can kaybının yaşandığı terör saldırılarından biri olan ifade edilen 11 Eylül saldırıları, yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Dünyanın gündemini sallayan ve ABD'nin işgallerine kılıf uydurduğu bu saldırı sonrası bazı komplo teorileri de ortaya atıldı. İşte saldırının detayları ve o komplo teorileri...
ABD'de 11 Eylül 2001'de İkiz kulelere düzenlenen saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti.
İKİZ KULELER VE PENTAGON HEDEF ALINDI
ABD'de 11 Eylül 2001 sabahı, saat 8.45'te 75 bin litre yakıt taşıyan Boeing 767 tipi American Airlines'a ait yolcu uçağı, El Kaide mensubu teröristlerce kaçırılarak New York'ta İkiz Kuleler olarak da bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey binasına çarptı.
Birinci saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra, saat 9.05'te United Airlines'a ait aynı model uçak ise güney binasına çarptı. 19 teröristin düzenlediği saldırıların üçüncüsü, ABD'nin askeri yönetim merkezi olan Pentagon'a düzenlendi.
Sonuncu saldırı ise teröristlerce Kongre Binası'na yönelik planlanmıştı ancak Pensilvanya eyaleti hava sahası üzerinde, uçaktaki yolcuların teröristlere müdahale etmesi sonucu Kongre Binası'na ulaşamadan düştü.
YAKLAŞIK 3 BİN KİŞİNİN CAN KAYBIYLA SONUÇLANDI
Saldırılar, toplam 2 bin 977 kişinin ölümüyle sonuçlandı. New York'ta 2 bin 753 kişi, Pentagon'da 184 kişi ve Pensilvanya'da ise 40 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırılarda toplam 93 farklı milletten insan yaşamını yitirirken; hayatını kaybedenler arasında Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey binasındaki bir ofiste bilgisayar programcısı olarak çalışan Zühtü İbiş isimli bir Türk vatandaşı da vardı.
BELGELERİN GİZLİLİĞİNİN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK
Saldırılarda yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben yaptıkları basın açıklamasında, Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıklarını, kanıtların gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini talep etti. Aksi durumda, Biden'a anma törenlerine katılmaması konusunda çağrı yapıldı. Biden da saldırılar hakkındaki belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusundaki yürütme emrini imzaladı. Gizliliğinin kaldırılması uygun görülen belgelerin altı ay içinde kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.
KOMPLO TEORİLERİ
Dünyanın gündemini sallayan ve ABD'nin işgallerine kılıf uydurduğu bu saldırı sonrası bazı komplo teorileri de ortaya atıldı.
Dönemin ABD Başkanı George Bush'un 11 Eylül saldırılarını öğrendiği an
İşte onlardan bazıları
1) Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri, kaçırılan dört uçaktan hiçbirini neden durduramadı ya da düşüremedi?
Teori: ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney uçaklara dokunmamaları için orduya talimat verdi.
2) İkiz Kuleler'in normal şartlarda daha uzun sürede ve yana yatarak çökmesi gerekiyordu neden bu kadar çabuk ve kendi içine doğru çöktü?
Teori: İkiz Kuleler kontrollü patlamalarla yıkıldı. Binaların yaklaşık 10 saniyede yıkılması, yangınların nispeten kısa sürmesi (2. kulede 56 dakika, 1. kulede 102 dakika), çöküşten kısa süre önce patlamalar duyanların olması, çöküşün başladığı katlardan çok altlardaki bazı pencerelerde şiddetli enkaz püskürmeleri görülmesi binanın bilinçli bir şekilde içeriden patlatıldığı yönünde.
3) Amatör bir pilot, ticari bir uçağı çok zor bir manevrayla dünyanın en güçlü ordusunun komuta merkezi Pentagon'a nasıl çarptırabilir? Üstelik bunu olası bir uçak kaçırma uyarısından 78 dakika sonra nasıl yapabilir?
Teori: Binaya ticari Boeing 757 çarpmadı; bir füze, küçük bir uçak ya da insansız bir uçak çarptı.
Uçak El Kaide tarafından değil, Pentagon tarafından yönetiliyordu. Görgü kanıtları uçağın Boeing 757 olmadığını ufak bir uçak olduğunu belirtiyor.
4) Pensilvanya'nın Shanksville kırsalındaki enkaz alanı neden o kadar küçüktü ve uçağın parçaları neden görülmedi?
Teori: Uçak ordu tarafından füze ile bilinçli bir şekilde vuruldu, bu nedenle parçalar geniş alanlara yayıldı.
5) Bugüne kadar hiçbir çelik kafesli gökdelen yangın yüzünden yıkılmamıştı, ve bu gökdelene uçak da çarpmadı bu bina nasıl bu kadar çabuk ve simetrik bir şekilde yıkılabilir?
Teori: 7 numaralı binada Acil durumlar, CIA ve istihbarat servisleri bulunuyordu; bina, patlayıcı ve yanıcı maddeler kullanılarak kontrollü bir şekilde yıkıldı.
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