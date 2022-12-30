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İngiltere'de büyük skandal! Noel mesajı yerine hastalara bakın ne gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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İngiltere’de büyük skandal! Noel mesajı yerine hastalara bakın ne gönderdi

İngiltere'nin Doncaster şehrinde bir aile hekimi, hastalarına Noel mesajı yerine yanlışlıkla "agresif akciğer kanseri"ne yakalandıklarını belirten mesaj gönderdi. Yaşanan skandal sonrası aile polikliniği olaya ilişkin basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

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