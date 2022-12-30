Güney Amerika’da buzlar eriyor: Brezilya’dan Maduro kararı

Ülkede 2019'dan bu yana yürürlükte olan Maduro ile bazı üst düzey diplomatların ülkeye girişine ilişkin yasağın kaldırıldığına dair karar, Adalet Bakan Yardımcısı Antonio Ramirez Lorenzo ve Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.

Hükümetin bu kararı üzerine Maduro, Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan ve 1 Ocak'ta görevi devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılabilecek.