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Belarus'a düşen S-300 parçaları | Kremlin'den flaş açıklama: Endişe verici

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Belarus’a düşen S-300 parçaları | Kremlin’den flaş açıklama: Endişe verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan Belarus topraklarına S-300 hava savunma sistemine ait füze parçalarının düşmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Öte yandan Peskov, Belarus'un olayı sert şekilde protesto ettiğine dikkati çekti.

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