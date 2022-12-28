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Rusya Balkanlar'daki gerginlikte desteklediği ülkeyi açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Rusya Balkanlar’daki gerginlikte desteklediği ülkeyi açıkladı

Balkanlar'daki Sırbistan-Kosova gerginliği hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Priştine'nin Rusya'nın Balkanlar'da kaos çıkarmak amacıyla gerilimi körüklediği yönündeki suçlamaları yalanlayarak, "Alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kosova- Sırbistan gerilimine dair yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Balkanlar'da kaos çıkarmak amacıyla gerilimi körüklediği yönündeki suçlamaları yalanlayarak, Kosova konusunda Sırbistan'ı desteklediklerini söyledi.

Peskov, "Sırbistan egemen bir ülke ve burada Rusya'nın yıkıcı etkisini aramak kesinlikle yanlış. Sırbistan, zor koşullarda yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde doğal olarak sert tepki veriyor. Sırbistan ile çok yakın müttefik ilişkileri, tarihi ve manevi ilişkileri olan Rusya, olup bitenleri, Sırpların haklarına nasıl saygı duyulduğunu ve güvence altına alındığını çok yakından izliyor. Ve tabii ki, alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ

Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınması üzerine Kosovalı Sırplar, 2 hafta önce Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutmaya başlamıştı.

Kosovalı Sırplar, gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmasını ve Kosova Özel Polis Birliği'nin ülkenin kuzeyinden çekilmesini talep ediyor.

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