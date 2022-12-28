Rusya Balkanlar'daki gerginlikte desteklediği ülkeyi açıkladı
Balkanlar'daki Sırbistan-Kosova gerginliği hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Peskov, "Sırbistan egemen bir ülke ve burada Rusya'nın yıkıcı etkisini aramak kesinlikle yanlış. Sırbistan, zor koşullarda yaşayan Sırpların haklarını koruyor ve bu haklar ihlal edildiğinde doğal olarak sert tepki veriyor. Sırbistan ile çok yakın müttefik ilişkileri, tarihi ve manevi ilişkileri olan Rusya, olup bitenleri, Sırpların haklarına nasıl saygı duyulduğunu ve güvence altına alındığını çok yakından izliyor. Ve tabii ki, alınan tedbirlerde Belgrad'ı destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİ
Kasım ayında görevinden istifa eden eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınması üzerine Kosovalı Sırplar, 2 hafta önce Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutmaya başlamıştı.
Kosovalı Sırplar, gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmasını ve Kosova Özel Polis Birliği'nin ülkenin kuzeyinden çekilmesini talep ediyor.
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