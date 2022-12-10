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Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginlik giderek büyüyor. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle iki ülkenin silahlı çatışmanın eşiğinde olduğunu ifade ederken Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan'ın Kosova'ya bin kişilik güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiğini belirtti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise "Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 10:48
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Avrupa’nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle oldukça zor zamanların yaşandığı Avrupa'da yeni bir savaşın korkusu baş gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda Sırbistan ve Kosova arasında tırmanan gerilimin ardından gelen açıklamalarda, silahlı çatışmaların her an başlayabileceği uyarısında bulunuldu.

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Avrupa’nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, perşembe gecesi Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle tırmandı. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, cuma sabahı Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine düzenlenen saldırıda bir polis yaralandı.

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Avrupa’nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Kosova polisinden yapılan açıklamada, polislerin, silahlı kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Bu gelişmeler iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırdı.

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Avrupa’nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırması üzerine ülkesinin güvenlik güçlerini Kosova'ya göndermeye "niyetleri ve hakları" olduğunu söyledi. Brnabic, başkent Belgrad'da katıldığı bir etkinlikte, dün akşam Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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Avrupa’nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

"TESLİM OLMAK YOK"

Kosova'nın Brüksel Anlaşması'na aykırı davrandığını savunan Brnabic, "Başbakan Albin Kurti'nin kararları yüzünden silahlı çatışmanın eşiğine getirildik. Kurti, her günü riske atmakta ve durumu istikrarsızlığa sürüklemektedir." dedi.