Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginlik giderek büyüyor. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin hamleleri nedeniyle iki ülkenin silahlı çatışmanın eşiğinde olduğunu ifade ederken Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic de Sırbistan'ın Kosova'ya bin kişilik güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiğini belirtti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise "Sırbistan'ın hegemonyacı hayali hiçbir zaman hayata geçirilemeyecek" şeklinde konuştu.