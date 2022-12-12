Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Kosova'daki Sırp nüfusunu zor bir gecenin beklediğini söyleyen Vucic, "Hem EULEX'ten hem de KFOR'dan protestoculara karşı şiddetli eylemlerde bulunmayacaklarının garantisini aldık. Umarım öyle de olacak. Tüm taraflarla konuşmaya devam ediyoruz. Barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.