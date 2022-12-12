12 Aralık 2022, Pazartesi
Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa'da yeni bir savaşın paniği başladı. Geçtiğimiz günlerde Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle gerilimin tırmandığı Sırbistan ile Kosova arasında silahlı çatışmanın çıkması an meselesi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, savaş söylentilerinde bu geceyi işaret etti.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:43
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14