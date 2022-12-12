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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Avrupa'da yeni bir savaşın paniği başladı. Geçtiğimiz günlerde Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle gerilimin tırmandığı Sırbistan ile Kosova arasında silahlı çatışmanın çıkması an meselesi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, savaş söylentilerinde bu geceyi işaret etti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:43
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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik, geçtiğimzi perşembe gecesi Kosova polisine bağlı 200 ila 300 civarında polisin, güvenlik amacıyla Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça'ya girmesiyle tırmanmıştı. Sırbistan, söz konusu hamleyi "işgal" olarak nitelendirirken, cuma sabahı Kosova'nın İzveçan kasabasına bağlı Serbovc köyünde, emniyet güçlerine düzenlenen saldırıda bir polis yaralanmıştı.

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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kosova Polisinin ülkenin kuzeyindeki mevcudiyetini artırması üzerine ülkesinin güvenlik güçlerini Kosova'ya göndermeye "niyetleri ve hakları" olduğunu belirtmiş, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Milos Vucevic ve Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic ile bir araya geldiği fotoğrafı paylaşıp "Teslim olmak yok." notunu düşmüştü.

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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Karşılıklı hamleler, Avrupa topraklarında yeni bir savaş korkusu yaratırken, Vucic'ten flaş açıklamalar geldi. Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olayları sonrası düzenlediği Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kosova'nın kuzeyinde ikamet eden Sırplara sakin kalmaları ve NATO bünyesindeki Kosova Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) güçlerine saygılı olma çağrısında bulunan Vucic, Sırplardan provokasyonlara gelmemelerini istedi.

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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

Kosova'daki Sırp nüfusunu zor bir gecenin beklediğini söyleyen Vucic, "Hem EULEX'ten hem de KFOR'dan protestoculara karşı şiddetli eylemlerde bulunmayacaklarının garantisini aldık. Umarım öyle de olacak. Tüm taraflarla konuşmaya devam ediyoruz. Barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim tırmandı! Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bu gece savaş kararı mı alacak?

"TÜM ASKER VE POLİSLERLE GURUR DUYUYORUM"

Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda "vatan toprağının savunulması için gereken tüm önlemlerin kabul edildiğini" kaydeden Vucic, "Tüm asker ve polislerimize kendileri ile gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Onlara herhangi bir emir vermeden önce barışı korumayı milyon kez deneyeceğimizi söylemek isterim" dedi.