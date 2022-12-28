KKTC'de 'Asya Kaplan' paniği: Sağlık Bakanlığı vatandaşları uyardı
KKTC Sağlık Bakanlığı, Girne kentinde istilacı tür Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini açıklayarak, vatandaşlardan önlem almalarını istedi. Sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Girne bölgesinde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde Asya kaplan sivrisineği belirlendiği, yapılan incelemeyle türe özgü karakteristik özelliklerin fotoğraflanıp kayıt altına alındığı bildirildi.
VATANDAŞLARA UYARI
KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince, sivrisinek mücadelesinin özellikle türün görüldüğü bölgelerde titizlikle sürdürüldüğü ve gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, sivrisinekle mücadelede toplumsal katılımın önemine işaret edildi.
Asya kaplan sivrisineğine karşı vatandaşlardan tedbir almaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Asya kaplan sivrisineği, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir. Saksı altı kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular, bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmektir. Vatandaşlarımızın yağmur sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapları boşaltarak sivrisinek üreme alanı oluşmasına karşı alacağı tedbirler önem arz etmektedir."
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