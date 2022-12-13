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Haberler Galeri Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yaşanan olay herkesi şoke etti. sivrisinek ısırığı sonucu hayatı kabusa dönen 26 yaşındaki adam doktora gitti. Genç adamı kontrol eden doktorlar hastanın ultrason sonuçlarını görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:49
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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

Hindistan'da meydana gelen olay sosyal medyayı salladı. Şişme şikayeti ile hastaneye başvuran adı açıklanmayan adamın skrotumunu mercek altına doktorlar gördükleri manzara sonrasında adeta şoke oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, doktorlar hastanın skrotumunda hareket eden doğrusal yapılar keşfetti.

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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

HEMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastaya lenfatik filaryaz teşhisi kondu ve üç haftalık bir anti-parazitik ilaç kürü ile tedavi altına alındı.

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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

Nadir görülen enfeksiyon, New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir vaka raporu ile ortaya çıktı. Hastayı muayene eden Max Süper Özel Hastanede kıdemli tıbbi danışman olan Dr. Amit Sahu, ultrasonda 'doğrusal yapıların hareket ettiğini' söyledi.

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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨‍⚕️ Dans eden düzinelerce...

DOKTORLAR ADINI KOYDU: DANS EDEN DÜZİNELERCE SOLUCAN

Sahu gözlemledikleri hareket eden doğrusal yapılar için 'dans edecen düzinelerce solucan' ifadesini kullandı. Sahu, 'Lenf sistemine göç ederek kanalların genişlemesine ve işlev bozukluğuna neden oldular' dedi.