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Sivrisinek ısırığı kabusu oldu 🦟 Doktor ultrason ekranına bakınca şaşkına döndü 👨⚕️ Dans eden düzinelerce...
Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yaşanan olay herkesi şoke etti. sivrisinek ısırığı sonucu hayatı kabusa dönen 26 yaşındaki adam doktora gitti. Genç adamı kontrol eden doktorlar hastanın ultrason sonuçlarını görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:14Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 13:49