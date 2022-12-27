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'Beyin yiyen amip' can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu. 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönen ve 21 Aralık'ta hayatını kaybeden hastanın öncesinde 4 ay süreyle Tayland'da bulunduğu ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 18:46 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 18:47
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’Beyin yiyen amip’ can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sularda yaşayan ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu.

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’Beyin yiyen amip’ can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, "Kısa bir zaman önce yurt dışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria fowler enfeksiyonu olduğu ilk kez doğrulandı" ifadeleri kullanıldı.

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’Beyin yiyen amip’ can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Geçtiğimiz 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönen ve 21 Aralık'ta hayatını kaybeden hastanın öncesinde 4 ay süreyle Tayland'da bulunduğu ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdiği öğrenildi.

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’Beyin yiyen amip’ can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

KISA SÜRE İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

"Beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor.

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’Beyin yiyen amip’ can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olan Naegleria fowleri, burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor.