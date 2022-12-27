'Beyin yiyen amip' can aldı! Belirtileri ortaya çıktı: Kısa sürede öldürüyor

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu. 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönen ve 21 Aralık'ta hayatını kaybeden hastanın öncesinde 4 ay süreyle Tayland'da bulunduğu ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdiği öğrenildi.