27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy cephedeki son durumu aktardı: Durum zor ve acı verici

Zelenskiy cephedeki son durumu aktardı: Durum zor ve acı verici

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 27.12.2022
ABONE OL
Zelenskiy cephedeki son durumu aktardı: Durum zor ve acı verici

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, "Donetsk ve Luhansk'ta durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ORADA DURUM ZOR, ACI VERİCİ"

Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

"9 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI"

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.

ABD Ukrayna’ya istediğini verdi ABD UKRAYNA'YA İSTEDİĞİNİ VERDİ
Hollanda bütçesinden Ukrayna’ya dev pay HOLLANDA BÜTÇESİNDEN UKRAYNA'YA DEV PAY

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA