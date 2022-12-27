Zelenskiy cephedeki son durumu aktardı: Durum zor ve acı verici
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, "Donetsk ve Luhansk'ta durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ORADA DURUM ZOR, ACI VERİCİ"
Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.
"9 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI"
Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.
Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal yardım Aralık ayı ne zaman yatar? Aile Destek Ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2022?
- EYT staj son dakika gelişmesi var mı? EYT staj için açıklama geldi mi, son durum ne?
- Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2023: MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak 2022? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- Kooperatif marketleri FİYAT LİSTESİ! 600 üründe büyük indirim! Tarım Kredi aktüel kataloğu az önce yayımlandı! 50-100 TL altında ürünler: Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, yumurta...
- 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?
- Yeni müjde doğalgaz nerede, hangi ilde bulundu? Yeni bulunan doğalgaz ne kadar, ne zaman kullanılacak?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 26 Aralık İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Doğal gaz yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz desteği başvuruları sürüyor mu, devam ediyor mu?
- 1 metreküp doğalgaz fiyatı ne kadar, kaç TL 2022? 710 milyar metreküp doğalgazın fiyatı kaç dolar? Doğalgaz fiyatı...
- 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? 90 bin taşerona kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
- Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL iptal olan sınavlar tekrar yapılacak mı? MEB AÖL mezun olma şartları neler?