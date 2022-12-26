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ABD kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 48'e yükseldi! Bazı bölgelerde trafiğe çıkış yasaklandı market rafları boşaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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ABD kabusu yaşıyor! Ölü sayısı 48’e yükseldi! Bazı bölgelerde trafiğe çıkış yasaklandı market rafları boşaldı

ABD’nin kuzey, güney ve doğusunda etkili olan kış fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Ülkenin kuzey ve doğusunda fırtına etkisini kaybederken, güneyde hala buzlanma uyarıları yapılıyor.  Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İşte detaylar...

ABD'deki dondurucu kar fırtınasından en çok etkilenen New York'a bağlı Buffalo kentinde felaketin boyutları tarafından görüntülenirken, ülke çapında kar fırtınasından ölenlerin sayısı 48'ye yükseldi.

TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAKLANDI

ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı.

Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı.

12 BİN EVDE ELEKTRİK KESİT

Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel'i itfaiye binalarında kutladı.

ABD'de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York'a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94'üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.

Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

KAR FIRTINASI KAYNAKLI ÖLÜ SATISI 48'E ÇIKTI

Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13'ten 27'ye yükseldiği bildirildi. Associated Press'in ülke genelinde topladığı verilere göre New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27'ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı.

Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti.

NÜFUSUN YÜZDE 60'I KAR FIRTINASININ ETKİSİ ALTINDA

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD'de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.

Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Kar fırtınası ABD’ye kabusu yaşatıyor!

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