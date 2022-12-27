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Yunanistan'da grip salgını! Günlük vaka sayısı 30 bine yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Yunanistan’da grip salgını! Günlük vaka sayısı 30 bine yükseldi

Son dakika haberleri... Havaların soğumasıyla grip vakalarında ciddi artışın yaşandığı Yunanistan'da günlük vaka sayısı, yaklaşık 30 bine yükseldi. Maske ve hijyen kurallarına uyulmamasının vaka artışına neden olduğu belirtildi.

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