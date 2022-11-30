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Beklentilerin üstünde çıktı! Almanya'da işsiz sayısı kasımda arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Beklentilerin üstünde çıktı! Almanya’da işsiz sayısı kasımda arttı

Almanya'da işsiz sayısı, yüksek enerji fiyatları ve enflasyona karşın sadece 17 bin artarak 2 milyon 538 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, kasımda 14 bin artması yönündeydi.

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