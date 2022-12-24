PKK destekçileri Yunanistan sokaklarında polise saldırdı! Ses bombası ile müdahale ettiler
Terör örgütü PKK destekçileri, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları protesto etmek için Yunanistan'da sokağa inerken Yunan polisine saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti. İşte detaylar...
Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı.
Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.
Gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti.
MARSİLYA'DA 4 GÖZALTI
Bu arada, Paris'teki saldırı sonrası yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplandı.
Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıttı.
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