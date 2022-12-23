Mekke’de sel felaketi! Çok sayıda yol ve tünel kapandı

TÜNELLERİ SU BASTI



Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklenirken, birçok yapı yağış nedeniyle hasar aldı. Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tüneller yağış sebebiyle kapanırken, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbir amaçlı kapatıldığı duyuruldu.