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PKK destekçileri Yunanistan sokaklarında polise saldırdı! Ses bombası ile müdahale ettiler

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Giriş: 24.12.2022 00:38
Güncelleme:24.12.2022 00:38
Terör örgütü PKK destekçileri, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları protesto etmek için Yunanistan'da sokağa inerken Yunan polisine saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti. İşte detaylar...
PKK destekçileri Yunan polisine saldırdı
PKK destekçileri Yunan polisine saldırdı
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