24 Aralık 2022, Cumartesi
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PKK destekçileri Yunanistan sokaklarında polise saldırdı! Ses bombası ile müdahale ettiler
Terör örgütü PKK destekçileri, Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olayları protesto etmek için Yunanistan'da sokağa inerken Yunan polisine saldırdı. Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti. İşte detaylar...