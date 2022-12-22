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Rusya'dan flaş Ermenistan açıklaması: Kritik toplantıya katılmayı reddettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Rusya’dan flaş Ermenistan açıklaması: Kritik toplantıya katılmayı reddettiler

Son dakika haberi: Rusya, barış anlaşması hazırlığı için yarın Moskova’da yapılması planlanan Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Erivan’ın katılmayı reddettiğini duyurdu.

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