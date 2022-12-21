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AB üyesi 13 ülke kullandıkları elektriğin dörtte birini nükleer santralden elde etti! Raporda dikkat çeken detay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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AB üyesi 13 ülke kullandıkları elektriğin dörtte birini nükleer santralden elde etti! Raporda dikkat çeken detay

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını en aza indirmek için attığı adımlar arasında başı çeken Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hız kesmeden sürürken Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu. Diğer yandan Türkiye'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Türkiye, yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru ilerlerken, tamamlandığında ülkenin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

13 ÜLKEDE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Türkiye'deki çalışmalar sürerken Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi. Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi.

TOPLAM PAYIN YÜZDE 25'İ

Böylece, 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu.

AB ülkeleri arasında nükleer santrallerden en fazla elektrik üretimini Fransa yaptı. AB'nin nükleer santrallerden toplam elektrik üretiminin yüzde 52'si Fransa kaynaklı oldu.

Fransa, nükleer santrallerden 379 bin 361 gigavatsaat, Almanya 69 bin 130 gigavatsaat, İspanya 56 bin 564 gigavatsaat, İsveç 52 bin 965 gigavatsaat ve Belçika 50 bin 326 gigavatsaat elektrik elde etti.

Bu dönemde AB üyesi 13 ülkede toplam 106 nükleer reaktör faaliyet gösterdi.

FRANSA ZİRVEDE

Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unu, Slovakya yüzde 52'sini Belçika yüzde 51'ini, Romanya yüzde 19'unu ve Almanya yüzde 12'sini nükleer reaktörlerden sağladı.

ÜRETMEYEN ÜLKELER DE BULUNUYOR

Öte yandan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de nükleerden elektrik üretilmiyor.

"AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NİN İLK ÜNİTESİNİ VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Başkan Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerli ve yenilenebilir kurulu gücümüzü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttik. Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor. Doğalgazı 81 il dahil 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Sanayide verdiğimiz destekte ve yaptığımız altyapı yatırımları ile sadece organize sanayi bölgelerimizdeki işletme sayısını 11 bin seviyesinden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık. Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı teşvik ederek sanayimizi orta ve yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapı ile daha da güçlendireceğiz" dedi.

PROJEDE TÜRK MÜHENDİSLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Akkuyu NGS, enerji üretimi ve teknoloji gelişiminin yanı sıra Türkiye nükleer enerji sektörüne sağladığı insan kaynağı katkısıyla da dikkati çekiyor.

Santralde istihdam edilecek Türk mühendislerinin yetiştirilmesi konusunda iş birliğinin devam ettiği proje kapsamında, bugüne kadar 186 mezun işbaşı yaparken, halen 107 Türk öğrenci Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi ile St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde eğitimlerine devam ediyor.

İLK ÜNİTENİN CUMHURİYET'İN 100. YILINDA DEVREYE ALINMASI HEDEFLENİYOR

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

İstihdam oranı proje aşamalarına göre değişen Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde ise 4 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Sıfır emisyonla, çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

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