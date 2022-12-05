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Libya hükümetinden "petrol ve gaz" çağrısı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Libya hükümetinden petrol ve gaz çağrısı

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkede petrol ve gaz arama çalışmaları üzerindeki "mücbir sebep" halinin kaldırıldığını açıkladı.

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