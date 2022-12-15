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Mısır Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Mısır Akdeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiği belirtildi. Mısır'ın ilk açık sondaj kuyusu olan Nergis-1X'te keşfedilen rezervin 3.5 trilyon fit küp olduğu tahmin ediliyor.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

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Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X'de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

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DETAYLAR AÇIKLANACAK

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

TAHMİNİ REZERV 3.5 TRİLYON FİT KÜP

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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