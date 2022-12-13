Türkiye duyurdu Yunanistan tutuştu: Türklerin denizdeki en büyük başarılarından biri olacak bir şeyler yapmalıyız
Yunanistan Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii konusundaki attığı adımları yakından takip ederken son olarak Albatros-S IDA gündeme alındı. Yunan basını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerine dikkat çekerken "Türk Donanmasının denizdeki en büyük başarılarından biri olacak" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile iki ülke arasında gerilim tırmanırken Yunan basını, Türk savunma sanayisinde atılan adımları takip ediyor.
YUNAN BASINI ANALİZ ETTİ
Türk Savunma Sanayisi havada İHA, denizde İDA, karada İKA ile projelerine hız kesmeden devam ederken son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinin üçüncü aşamasında 8'li sürü mimarisinin hayata geçirildiğini bildirdi.
SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesine dair son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Demir'in açıklamalarına yer veren Yunan basını Albatros-S IDA Sürüsünü analiz etti.
"DEVAMI GELECEK" DİYEREK DUYURDU
İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Demir, "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz! Projenin 3.aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek.." demişti.
İDA'LAR ARASI GÖREV PAYLAŞIMI YAPILIYOR
Geliştirilmiş algoritmalar ile hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA'lar arası görev paylaşımı icra ediliyor. Sürüde görev paylaşımı yapanlar arasında ALBATROS-S ve MİR İDA'lar yer alıyor. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.
DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı projede İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak.
"EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİ OLACAK"
Yunan Pentapostagma gazetesi, "Albatros-S için Türk Donanmasının denizdeki en büyük başarılarından biri olacak" ifdelerini kullanarak yaptığı analizde Otonom, yarı otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabileceğine de dikkat çekti.
Bu gelişmenin Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından mercek altına alınması gerektiği belirtilen haberde, Yunanistan tarafında bulunmayan çok sayıda İHA,SİHA, İDA, kamikaze insansız hava aracı ve İnsansız kara araçlarının Türkiye'de yer aldığı vurgulandı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk limanlarının imha edilebilmesi için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.
Türkiye'nin Yunan unsurlarının kayalık adalardaki hamleleri ve teknelerini fotoğrafladığını belirten gazete, Yunanistan'ın da bu konuda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Böylece, Türk unsurlarının kıyılara doğru hareket etmesi halinde karşılık verebilecekleri ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?
- Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları NİHAİ LİSTE açıklandı mı? 11.317 İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman?
- AÖL sonuçlarına geri sayım! aol.meb.gov.tr: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ EKRANI!
- 15 tatil ne zaman, ayın kaçında? Yarıyıl tatili hangi tarihte? 2022-23 MEB TATİL TAKVİMİ!
- ÖSYM az önce duyurdu! Sağlık Bakanlığı ATAMA SONUÇLARI sorgulama: sonuc.osym.gov.tr KPSS 2022/11 tercih sonuçları TIKLA-ÖĞREN!
- DHBT AİS SONUÇ SORGULAMA: DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
- SED yardımı son dakika ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Aralık ayı SED yardımı paraları ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM KPSS 2022/11 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- VGM burs sonuçları son durum: 2022-2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ne zaman açıklanacak?
- 2023'te öğretmen ataması olacak mı? 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? MEB Bakanı Mahmut Özer'den açıklaması
- ALTIN fiyatı dümen kıracak! Gram altın için kritik hafta... Yükselecek mi, düşecek mi? Canlı altın fiyatları ve uzman yorumları