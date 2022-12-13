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Türkiye duyurdu Yunanistan tutuştu: Türklerin denizdeki en büyük başarılarından biri olacak bir şeyler yapmalıyız

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Türkiye duyurdu Yunanistan tutuştu: Türklerin denizdeki en büyük başarılarından biri olacak bir şeyler yapmalıyız

Yunanistan Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii konusundaki attığı adımları yakından takip ederken son olarak Albatros-S IDA gündeme alındı. Yunan basını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sözlerine dikkat çekerken "Türk Donanmasının denizdeki en büyük başarılarından biri olacak" ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması ile iki ülke arasında gerilim tırmanırken Yunan basını, Türk savunma sanayisinde atılan adımları takip ediyor.

YUNAN BASINI ANALİZ ETTİ

Türk Savunma Sanayisi havada İHA, denizde İDA, karada İKA ile projelerine hız kesmeden devam ederken son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesinin üçüncü aşamasında 8'li sürü mimarisinin hayata geçirildiğini bildirdi.

SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesine dair son gelişmeleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Demir'in açıklamalarına yer veren Yunan basını Albatros-S IDA Sürüsünü analiz etti.

"DEVAMI GELECEK" DİYEREK DUYURDU

İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Demir, "Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz! Projenin 3.aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama-kurtarma, geniş alan tarama-tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek.." demişti.

İDA'LAR ARASI GÖREV PAYLAŞIMI YAPILIYOR

Geliştirilmiş algoritmalar ile hayata geçirilen teknoloji sayesinde İDA'lar arası görev paylaşımı icra ediliyor. Sürüde görev paylaşımı yapanlar arasında ALBATROS-S ve MİR İDA'lar yer alıyor. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.

DÜNYADA SAYILI ÜLKEDE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı projede İDA'lar, sürü halinde Mavi Vatan'ın korunmasında önemli operasyonel kabiliyetler sunacak.

"EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİ OLACAK"

Yunan Pentapostagma gazetesi, "Albatros-S için Türk Donanmasının denizdeki en büyük başarılarından biri olacak" ifdelerini kullanarak yaptığı analizde Otonom, yarı otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabileceğine de dikkat çekti.

Bu gelişmenin Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından mercek altına alınması gerektiği belirtilen haberde, Yunanistan tarafında bulunmayan çok sayıda İHA,SİHA, İDA, kamikaze insansız hava aracı ve İnsansız kara araçlarının Türkiye'de yer aldığı vurgulandı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk limanlarının imha edilebilmesi için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin Yunan unsurlarının kayalık adalardaki hamleleri ve teknelerini fotoğrafladığını belirten gazete, Yunanistan'ın da bu konuda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Böylece, Türk unsurlarının kıyılara doğru hareket etmesi halinde karşılık verebilecekleri ifade edildi.

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