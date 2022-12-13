Türkiye duyurdu Yunanistan tutuştu: Türklerin denizdeki en büyük başarılarından biri olacak bir şeyler yapmalıyız

"EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİ OLACAK"

Yunan Pentapostagma gazetesi, "Albatros-S için Türk Donanmasının denizdeki en büyük başarılarından biri olacak" ifdelerini kullanarak yaptığı analizde Otonom, yarı otonom veya uzaktan kumanda ile kullanılabileceğine de dikkat çekti.

Bu gelişmenin Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından mercek altına alınması gerektiği belirtilen haberde, Yunanistan tarafında bulunmayan çok sayıda İHA,SİHA, İDA, kamikaze insansız hava aracı ve İnsansız kara araçlarının Türkiye'de yer aldığı vurgulandı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk limanlarının imha edilebilmesi için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin Yunan unsurlarının kayalık adalardaki hamleleri ve teknelerini fotoğrafladığını belirten gazete, Yunanistan'ın da bu konuda ilerlemesi gerektiğini belirtti. Böylece, Türk unsurlarının kıyılara doğru hareket etmesi halinde karşılık verebilecekleri ifade edildi.