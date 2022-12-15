SON DAKİKA! Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tayvan Adası'nın doğu kıyısındaki Hualian şehrinin 29,1 kilometre açığında deprem meydana geldi.
Deniz tabanının 5,7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntı, Hualien'in yanı sıra kuzeyde Taipei ve çevresinde de hissedildi.
Depremde henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.
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