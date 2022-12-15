Avrupa’daki enerji krizi tırmanışta! Asansör yasağı masada! Durum içler acısı

Avrupa gösterge doğalgazının hem tavan fiyat geleceği beklentisi hem de alternatif LNG gibi kaynaklara yönlenilmesiyle 340 Euro/MWh düzeylerinden 130 Euro/MWh düzeylerine gerilemesiyle birliğin enerji krizini bu kış herhangi bir kesinti olmadan atlatacağı beklentileri son dönemde güçlendi.

Avrupa Birliği ülkeleri doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmak konusunda da uzlaştı ve birçok ülkede otellerde ve hanelerde sıcaklıkların en fazla 19 dereceye yükseltilmesi gibi yaygın bazı önlemler aylardır yürürlükte.