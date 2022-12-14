Muhalefete 'riyakarlık' tepkisi: Dava öncesinde 'adil' dedikleri hakimin henüz kesinleşmemiş kararını AK Parti'ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı. Söz konusu gelişme üzerinden muhalefet kanadı, iktidarı yargıyı baskı altına almakla itham etti. Birçok vekil, yargının verdiği kararı AK Parti hükümetine mal ederek siyaset devşirmeye çalıştı. Oysa, İmamoğlu'nun davasındaki hakim hakkında CHP vekili Ali Mahir Başarır, "Hakimi tanıyorum, adil ve tarafsız karar verir." açıklamasında bulunmuştu. Hakimin kendilerinin aleyhine verilen kararını hiçe sayan muhalefetin tutumu tepki çekti.