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Haberler Galeri Muhalefete 'riyakarlık' tepkisi: Dava öncesinde 'adil' dedikleri hakimin henüz kesinleşmemiş kararını AK Parti'ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

Muhalefete 'riyakarlık' tepkisi: Dava öncesinde 'adil' dedikleri hakimin henüz kesinleşmemiş kararını AK Parti'ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı. Söz konusu gelişme üzerinden muhalefet kanadı, iktidarı yargıyı baskı altına almakla itham etti. Birçok vekil, yargının verdiği kararı AK Parti hükümetine mal ederek siyaset devşirmeye çalıştı. Oysa, İmamoğlu'nun davasındaki hakim hakkında CHP vekili Ali Mahir Başarır, "Hakimi tanıyorum, adil ve tarafsız karar verir." açıklamasında bulunmuştu. Hakimin kendilerinin aleyhine verilen kararını hiçe sayan muhalefetin tutumu tepki çekti.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 20:43
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Muhalefete ’riyakarlık’ tepkisi: Dava öncesinde ’adil’ dedikleri henüz hakimin kesinleşmemiş kararını AK Parti’ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren TCK'nin 53 maddesi uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

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Muhalefete ’riyakarlık’ tepkisi: Dava öncesinde ’adil’ dedikleri henüz hakimin kesinleşmemiş kararını AK Parti’ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

TCK'nin 53. maddesine göre; hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkûm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade ediyor.

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Muhalefete ’riyakarlık’ tepkisi: Dava öncesinde ’adil’ dedikleri henüz hakimin kesinleşmemiş kararını AK Parti’ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

İmamoğlu hakkında verilen karar, sosyal medyada algı operasyonlarına malzeme oldu.

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Muhalefete ’riyakarlık’ tepkisi: Dava öncesinde ’adil’ dedikleri henüz hakimin kesinleşmemiş kararını AK Parti’ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.

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Muhalefete ’riyakarlık’ tepkisi: Dava öncesinde ’adil’ dedikleri henüz hakimin kesinleşmemiş kararını AK Parti’ye mal ettiler! Tehdit ve hakaretler savurdular

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.

İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."