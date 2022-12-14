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Kosova'dan AB ile vize serbestisi için kritik adım

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Kosova’dan AB ile vize serbestisi için kritik adım

AB Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

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