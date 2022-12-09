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Almanya'yı karıştıran "darbe" planı | Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan kritik açıklamalar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Almanya’yı karıştıran darbe planı | Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan kritik açıklamalar

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının dikkat çekici ve önemli olduğunu söyledi. Diğer taraftan Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de konuyla ilgili olarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etti.

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi'nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır." dedi.

"DEMOKRASİYE SAHİBİZ"

Olaf Scholz, Alman devletinin ve demokrasinin işleyişine atıfta bulunarak, "Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür (darbe) planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir." diye konuştu.

"AFD PARTİSİ CEZALA ALSIN"

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de konuyla ilgili olarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etti.

AfD'yi açıkça anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil, Anayasayı Koruma Dairesi'nin izleme listesinde yer almalı." dedi.

Klingbeil, darbe planı yapan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) isimli gruba yönelik baskının, AfD ile arasındaki yakın bağlantıyı bir kez daha gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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