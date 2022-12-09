Almanya'yı karıştıran "darbe" planı | Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan kritik açıklamalar

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi'nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır." dedi.