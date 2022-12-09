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Almanya Başbakanı Scholz'dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

Almanya'daki darbe planın ortaya çıkması sonucu başlayan operasyonlar dünyab basınında gündemden düşmüyor. Suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ile bağlantılı çıkmalarına değinen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Dikkat çekici ve önemli" dedi. Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:54
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Almanya Başbakanı Scholz’dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede darbe planları yapmakla suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile bağlantısının dikkat çekici ve önemli olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Scholz’dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

Başbakan Scholz, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Burada bir şeyler döndüğü çok açık. Burada asıl söylenmesi gereken, suçlananlar arasında Alman Federal Meclisi'nin eski bir AfD üyesi olmasıdır. Elbette bu çok dikkat çekici ve çok kötü bir olaydır." dedi.

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Almanya Başbakanı Scholz’dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

Olaf Scholz, Alman devletinin ve demokrasinin işleyişine atıfta bulunarak, "Diğer en önemli sonuç, bu tür hukuk ihlallerini ve bu tür (darbe) planları güvenlik makamlarıyla engelleyebilecek ve tüm gücüyle reddedebilecek savunulabilir bir devlete, savunulabilir bir demokrasiye sahip olduğumuzu herkesin bilmesidir." diye konuştu.

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Almanya Başbakanı Scholz’dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de konuyla ilgili olarak Alman medyasına yaptığı açıklamada, aşırı sağcı AfD partisinin cezalandırılmasını talep etti.

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Almanya Başbakanı Scholz’dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici

AfD'yi açıkça anayasa karşıtı bir parti olarak nitelendiren Klingbeil, "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil, Anayasayı Koruma Dairesi'nin izleme listesinde yer almalı." dedi.