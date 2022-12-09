09 Aralık 2022, Cuma
Almanya Başbakanı Scholz'dan darbe planı hakkında açıklama! O partiyle bağlantılı olmaları dikkat çekici
Almanya'daki darbe planın ortaya çıkması sonucu başlayan operasyonlar dünyab basınında gündemden düşmüyor. Suçlanan kişilerin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ile bağlantılı çıkmalarına değinen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Dikkat çekici ve önemli" dedi. Sosyal Demokrat Parti Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise "AfD, parlamentolarda, mahkemelerde ya da kamu hizmetlerinde değil" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:54
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